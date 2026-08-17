Artigiani, quali mestieri rischiano la scomparsa e in che regioni

A essere particolarmente colpite sono le grandi città, dove le botteghe artigiane sono ormai una presenza sempre più rara. E come sottolineato ancora dalla Cgia, quando una di queste chiude “non si perde soltanto un'attività economica: si spegne un presidio di socialità, di competenze e di identità. La scomparsa progressiva dell'artigianato sta cambiando il volto dei nostri quartieri e delle nostre piazze, rendendoli più anonimi e impoverendo la qualità della vita delle comunità che li abitano. Lo scenario rimane a tinte fosche anche nei borghi, nelle zone di montagna e nei paesi di provincia. La contrazione del numero di artigiani va di pari passo con lo spopolamento che stanno subendo questi luoghi".