Terziario, via libera alla piattaforma unica per il rinnovo: le novità

Soddisfazione per il via libera alla piattaforma unitaria è stata espressa dalle tre sigle che in una nota sottolineano la conclusione di un "percorso di partecipazione ampio e capillare" e l'avvio della fase di confronto con le associazioni datoriali. "Il mandato che arriva dalle assemblee nei luoghi di lavoro e dagli oltre 1.500 delegati riuniti a Roma è chiaro: il rinnovo dei contratti dovrà rafforzare i salari, tutelare il potere d’acquisto e dare risposte concrete alla precarietà, al lavoro povero e alla crescente frammentazione che attraversa il settore", dichiarano Filcams, Fisascat e Uiltucs.

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