Dai Gen Z ai Boomer: la longevità lavorativa unisce 4 generazioni
Giovani frenati dall’ansia previdenziale, 50enni intrappolati in “gabbie dorate” aziendali e donne schiacciate dal doppio carico di lavoro e cura. La longevità non è riservata ai senior, ma si costruisce fin dai primi anni di carriera. “Le aziende devono superare l’idea che il potenziale scada. La priorità oggi è intervenire su salute e welfare, evitando nuove disuguaglianze tra generi e tra generazioni”, ha dichiarato Ulrike Sauerwald, Head of Research and Knowledge Management di Valore D
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