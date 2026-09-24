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Tutto poteva fare Almirante, tranne il tetto agli studenti stranieri

Pietrangelo Buttafuoco

Pietrangelo Buttafuoco
©Getty

Questa settimana Pietrangelo Buttafuoco nella sua rubrica "Caravanserai" ci riporta in un'altra stagione dell'Italia repubblicana per mettere a confronto la Destra di oggi e quella di ieri, in un Paese che, certo, non è più lo stesso, ma in cui il tema dell'emigrazione è sempre esistito. Con la differenza che un tempo gli alunni "stranieri" erano quelli che si trasferivano al Nord dal Sud e parlavano il dialetto

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