Tutto poteva fare Almirante, tranne il tetto agli studenti stranieri

Questa settimana Pietrangelo Buttafuoco nella sua rubrica "Caravanserai" ci riporta in un'altra stagione dell'Italia repubblicana per mettere a confronto la Destra di oggi e quella di ieri, in un Paese che, certo, non è più lo stesso, ma in cui il tema dell'emigrazione è sempre esistito. Con la differenza che un tempo gli alunni "stranieri" erano quelli che si trasferivano al Nord dal Sud e parlavano il dialetto