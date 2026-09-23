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Cronaca

A Camogli rinasce la tonnara: i giovani imparano dai pescatori anziani

Francesca Baraghini

Francesca Baraghini

Come un commerciante genovese e una mediatrice penale stanno prendendo per mano le ultime memorie storiche della marineria ligure per offrire una seconda chance ai ragazzi inviati dal Tribunale dei Minori. Tra acciughe sotto sale, sostenibilità e ricerca scientifica, la Cooperativa Pescatori torna agli antichi splendori

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