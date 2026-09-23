Chi si definisce oggi “working class”? Il sondaggio negli Usa

Questa espressione si ripete spesso nelle analisi elettorali americane, un tempo tradotta come "classe operaia" e i suoi confini sono diventati sempre più difficili da definire. Secondo un recente sondaggio del Pew Research Center, sei americani su dieci affermano che l’espressione descriva al meglio la propria condizione. Vediamo chi si riconosce come appartenente a questa categoria
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