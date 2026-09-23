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Cronaca

Divieto burqa a scuola, chi decide se il velo è libertà o oppressione?

Giulia Mengolini

Giulia Mengolini

La scrittrice Sumaya Abdel Qader commenta la proposta del governo: "Non spetta alla premier stabilire cosa significhi, per una donna musulmana, indossare l’hijab, il niqab o qualsiasi altro capo. Il maschilismo non si misura da un velo, ma se c’è chi decide al posto della donna". C'è poi il tema dei numeri: in tutta Italia si stimano solo 500-600 alunne che indossano il velo integrale: "Un bersaglio inesistente: è propaganda"

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