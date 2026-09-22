Cronaca
Affitti brevi, come funziona la stretta del 30% nel centro di Napoli
Napoli prova a contenere l’overtourism nel centro storico: almeno il 70% della superficie degli edifici dovrà restare destinato alla residenza ordinaria. Ecco come funziona la nuova variante urbanistica, quali sono gli effetti attesi e le reazioni
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