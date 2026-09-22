Dai clic dei capodogli ai richiami ultrasonici dei pipistrelli, l’intelligenza artificiale sta scoprendo strutture nella comunicazione animale che fino a pochi anni fa erano invisibili. Ma riconoscere uno schema non significa averne compreso il significato. Un nuovo studio su Current Biology mette alla prova questa differenza usando un caso sorprendente: i vocalizzi dei bambini che ancora non parlano
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