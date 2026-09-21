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Col nuovo accordo sulla Groenlandia, Trump ottiene ciò che già aveva

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Sembrerebbe un paradosso: le nuove disposizioni non cambiano di fatto la situazione. Il presidente americano vede confermate prerogative già esistenti. Eppure questa nuova convergenza viene salutata con un certo entusiasmo. Quindi chi ha vinto e chi ha perso nel braccio di ferro Usa-Groenlandia?

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