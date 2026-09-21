Il trionfo di AfD in Meclemburgo-Pomerania Anteriore è un altro risultato storico per l’estrema destra tedesca, mentre a Berlino, dove il quadro è più frammentato, la Linke si impone sulla concorrenza soprattutto per il tema dell'emergenza abitativa. Vediamo come i due partiti hanno convinto gli elettori
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