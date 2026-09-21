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Elezioni in Germania, così i partiti anti-sistema hanno cambiato gli equilibri: i dati

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Il trionfo di AfD in Meclemburgo-Pomerania Anteriore è un altro risultato storico per l’estrema destra tedesca, mentre a Berlino, dove il quadro è più frammentato, la Linke si impone sulla concorrenza soprattutto per il tema dell'emergenza abitativa. Vediamo come i due partiti hanno convinto gli elettori

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