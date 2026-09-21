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Perché The Disappearers di Marlon James è definito il libro del secolo

Antonio Monda

Antonio Monda
©Getty

Il nuovo romanzo di Marlon James, ambientato nella Giamaica degli anni Ottanta e Novanta, racconta omofobia, violenza e solitudine attraverso una lingua che fonde inglese colto e patois. Un’opera acclamata dalla critica, tra riferimenti letterari, musica e cultura pop

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