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Lifestyle

Conosce, modella, tutela a volte troppo. Mamma non dorme mai

Domenico Barrilà

psicoterapeuta
©Getty

Proteggere, accudire, anticipare ogni bisogno: l’amore dei genitori può trasformarsi, senza volerlo, in una forma di controllo. E proprio nel tentativo di tutelare i figli dalle paure degli adulti, si rischia di limitarne autonomia e sviluppo

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