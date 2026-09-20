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"Neagley" non è "Reacher". E questo è un bene

Gianmaria Tammaro
©Webphoto

Lo spin-off su Prime Video dal 16 settembre è incentrato su un personaggio profondamente diverso da quello interpretato da Alan Ritchson e protagonita della serie madre. Un tentativo di espandere un universo senza tradirlo ma aggiungendo qualcosa di nuovo

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