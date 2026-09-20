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Politica

Meloni, il taglio del bollo e la tentazione del voto subito

Andrea Bonini
©Getty

Preoccupata per la crescita sempre più rapida di Vannacci, la premier apre di fatto la campagna elettorale. Meloni si intesta il taglio del bollo, provocando insofferenza tra gli alleati mentre la fiducia sulla legge elettorale diventa lo spartiacque della legislatura. E c’è chi invoca l’incidente in aula, per andare ad elezioni anticipate, riducendo così spazio e tempo per l'ex generale

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