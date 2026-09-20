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Tecnologia

Non solo rischi: l’IA è un’opportunità per i Paesi in via di sviluppo

Federico Guerrini
©Getty

Secondo un report della Banca Mondiale, l’adozione dell’intelligenza artificiale potrebbe accelerare la crescita delle economie meno sviluppate meno esposte ai rischi di perdita di posti di lavoro rispetto alle nazioni più ricche

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