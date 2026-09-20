Salute e Benessere
“Non mi riconosco più nel mio corpo”: vivere dopo un tumore ginecologico
“Spesso è più facile parlare di una terapia che di sessualità, fertilità, o della paura. Lo stigma pesa ancora”. Nella giornata mondiale dedicata ai tumori ginecologici, la presidente di ACTO Italia Ilaria Bellet racconta ciò che spesso resta nel silenzio, anche dopo la fine delle cure. Con una prospettiva anche personale: "Ho capito che cosa significa vivere nell’incertezza"
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