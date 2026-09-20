L’ideatore del Grandinometro: “Così ho creato una app per prevederle”

La grandine ha causato danni a migliaia di auto solo fermandosi alle notizie di cronaca dell’estate. Difficile capire in tempo utile cosa fare, come intervenire. Ed è in questo spazio, a volte un intervallo di pochi minuti, che si è inserito il Grandinometro, un’applicazione gratuita e già molto apprezzata, messa a punto da un giovane 21enne di Padova, Davide Agostini: “Ho trasformato la mia passione in qualcosa di utile per le persone”, racconta.