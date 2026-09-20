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Scienze

Samantha Cristoforetti: “È lo spazio che ha scelto me”

Marta Meli

Marta Meli
ESA/NASA

Dialogo con l'astronauta Samantha Crisforetti. Dal racconto del suo tempo in orbita alle sfide della nuova corsa allo spazio, ai progetti per il futuro, con il sogno di partecipare a una missione verso la Luna e la passione per la fantascienza di Star Trek

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