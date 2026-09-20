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Spettacolo

Liliana Cavani: “La traviata va raccontata come un fatto di cronaca, è un’opera sociale”

Chiara Ribichini

Chiara Ribichini

La regista, oggi 93enne, sta per festeggiare le 100 rappresentazioni della sua Traviata alla Scala. A Sky Tg24 sottolinea la forte attualità del capolavoro di Giuseppe Verdi: “È un’opera seria che contiene una denuncia anche politica e sociale mettendo in evidenza la diversità delle classi. Va fatta così com’è senza troppi fronzoli”. E sulla protagonista Violetta: “La sua storia ci fa riflettere sulla condizioni delle donne, la società non ha mai avuto con loro la stessa comprensione che ha avuto per gli uomini”

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