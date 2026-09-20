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Tecnologia

Videogiochi, Falstein: IA un'opportunità, non sostituirà la creatività

Cristian Paolini

Cristian Paolini
©Getty

Dagli albori a come saranno i videogame nel 2040, passando naturalmente per l'Intelligenza artificiale, abbiamo intervistato uno dei decani dei game desiger di livello mondiale che ci ha esposto la sua teoria sul perché l'uomo giochi. E la risposta è quantomeno originale

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