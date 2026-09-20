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Tecnologia

L’AI detective dell’arte: trova siti sepolti e ricostruisce le reti dei trafficanti

Simone Cosimi

Simone Cosimi
Center for Cultural Heritage Technology - CCHT dell'Istituto Italiano di Tecnologia - IIT reviso

Dalle immagini satellitari capaci di individuare le tracce d’interesse per eventuali scavi agli algoritmi che ricostruiscono il traffico illecito di opere d’arte. Arianna Traviglia, direttrice del Center for Cultural Heritage Technology dell’IIT di Genova spiega come l’AI stia cambiando archeologia e tutela del patrimonio artistico. Senza sostituire archeologi e investigatori: “La responsabilità delle decisioni non può mai essere delegata all’algoritmo"

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