Trattamenti estetici, foto del prima-dopo: come funziona il consenso?

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione è destinata ad avere importanti implicazioni non solo per centri estetici ma anche in ambiti affini: sanitario, cosmetico, sportivo, fisioterapico, nella medicina estetica e, in generale, in tutti i casi in cui sia stato utilizzato un dossier fotografico del corpo o del viso di un paziente o di un cliente anche solo per finalità commerciali o di marketing
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