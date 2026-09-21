Trattamenti estetici, foto del prima-dopo: come funziona il consenso?

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione è destinata ad avere importanti implicazioni non solo per centri estetici ma anche in ambiti affini: sanitario, cosmetico, sportivo, fisioterapico, nella medicina estetica e, in generale, in tutti i casi in cui sia stato utilizzato un dossier fotografico del corpo o del viso di un paziente o di un cliente anche solo per finalità commerciali o di marketing