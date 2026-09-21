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Cronaca

Tetto agli alunni stranieri, di quali numeri stiamo parlando? Dipende.

Raffaele Mastrolonardo

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rilanciato la proposta di fissare un limite agli allievi non italiani nelle scuole. Ma la distribuzione del fenomeno nel Paese è molto diversa e questo rischia di rendere difficile l'applicazione del provvedimento: dati e mappe

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