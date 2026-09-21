Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Afd cresce, la Cdu crolla: perché è un grosso problema per l’Ue

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Né la cancelleria tedesca né Bruxelles sembrano aver capito l'entità e la natura del fenomeno dell'ultradestra in Germania. La risposta per ora è l'immobilismo. Di fronte alla fragilità di Merz e allo spettro di un voto si aprono degli scenari foschi per l'Unione perché la posta in gioco è molto alta, soprattutto sul fronte del dossier "riarmo europeo"

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ