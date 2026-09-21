Afd cresce, la Cdu crolla: perché è un grosso problema per l’Ue

Né la cancelleria tedesca né Bruxelles sembrano aver capito l'entità e la natura del fenomeno dell'ultradestra in Germania. La risposta per ora è l'immobilismo. Di fronte alla fragilità di Merz e allo spettro di un voto si aprono degli scenari foschi per l'Unione perché la posta in gioco è molto alta, soprattutto sul fronte del dossier "riarmo europeo"