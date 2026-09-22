Se poter andare a scuola smette di essere la normalità

Dalla riduzione dei finanziamenti, ai bombardamenti nelle zone di guerra: l’istruzione nei Paesi più fragili è sempre più in pericolo. Dietro i numeri, ci sono le storie di chi ha visto il futuro sgretolarsi, chi è costretto ad adattarsi a nuove “normalità” e chi non si arrende e continua a sognare. In vista della Giornata Internazionale per le bambine e le ragazze dell’11 ottobre, abbiamo raccolto alcune testimonianze portate da Terre des Hommes Italia