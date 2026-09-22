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Più marijuana, meno sigarette: così cambiano i consumi negli Usa

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Negli Usa il 17% degli adulti fuma marijuana, contro l’11% che preferisce le sigarette. La cannabis raggiunge così uno dei livelli più alti mai registrati, mentre il tabacco è crollato dal 41% del 1944: il sondaggio

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