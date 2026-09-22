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Le Nazioni Unite di fronte a Trump, così la democrazia si allontana

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Quest'anno (e non solo) l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha perso la sua centralità: ha l'aspetto di uno stanco rito e di una sequenza di discorsi isolati, più che quello di una reale occasione di diplomazia e di dialogo. E attorno all'intervento di Donald Trump ruoterà buona parte dei lavori
 

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