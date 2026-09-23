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Economia

Con il Deficit 2025 al 3,1% cosa succede adesso? Spoiler: quasi nulla

Carlo Cottarelli

Economista
©Getty

Non siamo quindi usciti dalla Procedura per Deficit Eccessivo, un traguardo a cui aspiravamo ardentemente, anche se le conseguenze pratiche sono limitate grazie alla flessibilità prevista dall’UE. Buone notizie, invece, sul fronte della crescita del PIL, rivista al rialzo. Resta una criticità: le prime stime Istat tendono a sottostimare la crescita.

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