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Non solo maschi, perché anche le giovani donne europee vanno a destra

Roberta Cavaglià

Roberta Cavaglià
©Getty

Tra il 2018 e il 2023, nell’Ue l’elettorato femminile dei partiti radicali di destra è passato dal 15% al 22%. Uno studio vede tra i fattori determinanti l'insoddisfazione nei confronti del mercato del lavoro e la capacità dei partiti di politicizzare questo disagio

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