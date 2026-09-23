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Usa, con più elettori indipendenti calano gli iscritti ai partiti?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

La tendenza negli ultimi anni è stata quella di una crescita degli americani che non si riconoscono nei due principali schieramenti, quello Repubblicano e quello Democratico. Ma dietro l'etichetta "indipendenti" si nascondono fenomeni molto diversi: in alcuni casi la mancata iscrizione è avvenuta a spese di entrambi, in altri casi ha comportato l'affiliazione al partito avversario e di questo hanno risentito soprattutto i Dem. Cerchiamo di capire i numeri e le aree in cui i partiti hanno perso terreno

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