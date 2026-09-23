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Le sfide del Marocco al voto, dai Mondiali di calcio a Ceuta

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Un voto, quello del 23 settembre, osservato con grande attenzione per il momento storico in cui si inserisce e per le conseguenze che potrebbe avere sugli equilibri nella regione. E sono almeno tre le grandi questioni che il prossimo esecutivo di Rabat dovrà gestire

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