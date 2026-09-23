Terre rare, dazi e Taiwan: chi detterà le condizioni tra Trump e Xi?

Cresce l'attesa per il vertice a Washington tra Trump e il leader cinese Xi Jinping. Quello che in molti temono è che l’incontro potrebbe portare, oltre alla proroga della cosiddetta ‘Tregua di Busan’ rispetto ai dazi, anche a una qualche apertura sulla questione Taiwan, come una sospensione della vendita di armi USA all’isola
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