Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Salute e Benessere

I disturbi alimentari non hanno genere, ma sugli uomini mancano i dati

Roberta Cavaglià

Roberta Cavaglià
©Getty

I DCA colpiscono anche i maschi, ma sono ancora poco riconosciuti e studiati, al punto che in Italia non esistono dati affidabili. Una lacuna importante, soprattutto di fronte alla rilevanza di nuovi disturbi come la dismorfia muscolare

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ