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Tecnologia

Il primo modello IA "safe" di Anthropic

Davide Piacenza

Davide Piacenza
©Getty

A pochi giorni dall'invito a rallentare nello sviluppo dell'intelligenza artificiale, Anthropic, tra i colossi del mercato IA, ha svelato il suo nuovo modello, Claude Opus 5.5. Promettendo più potenza, costi inferiori e maggiori garanzie di sicurezza. La stessa azienda che chiede di rallentare la frontiera continua dunque a correre, nonostante i proclami

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