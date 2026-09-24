Il primo modello IA "safe" di Anthropic

A pochi giorni dall'invito a rallentare nello sviluppo dell'intelligenza artificiale, Anthropic, tra i colossi del mercato IA, ha svelato il suo nuovo modello, Claude Opus 5.5. Promettendo più potenza, costi inferiori e maggiori garanzie di sicurezza. La stessa azienda che chiede di rallentare la frontiera continua dunque a correre, nonostante i proclami
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