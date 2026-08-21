Lavoro, contratti a tempo determinato calati in Italia dopo pandemia

Nel 2019 il 48,1% dei dipendenti tra 15 e 29 anni aveva un contratto temporaneo. Nel 2025 la quota è scesa al 36,6%. Resta ampia la differenza tra uomini e donne. Nel 2025 le donne rappresentano poco più della metà dei dipendenti temporanei: circa 1,28 milioni, contro 1,24 milioni di uomini. Tra le giovani donne l’incidenza del lavoro con contratto a termine è passata dal 51,1% al 41,3%. Tra i giovani uomini è scesa dal 45,9% al 33,2%. Le donne continuano a essere la quota di lavoratori a tempo determinato maggiore: nel 2025 il divario tra giovani lavoratrici e lavoratori è superiore a 8 punti (era poco più di 5 punti nel 2019). Per l’intera fascia 15-64 anni, la quota degli occupati con contratto a tempo determinato è passata dal 16,7 al 12,2% tra gli uomini e dal 17,5 al 15,3% tra le donne. La riduzione del ricorso ai contratti temporanei è quindi stata più marcata per gli uomini.