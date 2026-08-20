AI e lavoro, imprese cercano esperti ma oltre la metà sono introvabili

A livello provinciale è prima Milano "con 29.840 competenze introvabili su 64.320, il 46,4%"; poi "Roma, dove le imprese cercano senza successo 24.580 figure su 55.240 (44,5%), mentre Napoli registra 16.200 lavoratori difficili da trovare su 36.010 (45%). Al quarto posto Bari, con 9.300 professionalità che scarseggiano su 19.830, 46,9%, seguita da Torino, con 9.050 su 17.950, 50,4%. La classifica prosegue con Salerno, che conta 6.950 introvabili 13.600 entrate, 51,1%, e Bologna, con 6.580 su 11.750, 56,0%. Seguono Palermo, con 5.960 su 13.100, 45,5%, Bergamo, con 5.900 su 10.400, 56,7%, e Firenze, con 5.590 competenze introvabili su 10.440, 53,5%”. Tra le altre province, Confartigianato cita Catania che "registra 5.500 lavoratori difficili da reperire, 47,9%; Verona ne conta 5.180, 53,8%; Padova 5.120, 59,9%; Trento registra 4.920, 64,2%. A seguire Venezia con 4.780, 45,6%; Lecce con 4.720, 44,9%; Treviso con 4.650, 59,9%; Caserta con 4.580, 43,8%; Monza e Brianza con 4.350, 57,2%; e infine Vicenza, con 4.290 tecnici difficili da individuare e un tasso del 58,1%".

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