Conciliazione vita-lavoro, al via la certificazione per le aziende

La prassi Uni/Pdr 192:2026, pubblicata nell’aprile scorso, individua 28 indicatori di performance attraverso i quali viene valutato il livello raggiunto dall’organizzazione. Gli ambiti considerati comprendono il welfare e la flessibilità, il supporto alla genitorialità, l’assistenza ai caregiver, le misure economiche e organizzative per le famiglie e la continuità delle carriere. Tra gli elementi presi in esame rientrano, per esempio, la quota di lavoratori che usufruiscono di congedi parentali e di paternità, le politiche che prevedono integrazioni economiche durante i congedi, l’eventuale estensione dei periodi di assenza per i padri, la possibilità di ricorrere allo smart working e al part-time, anche per chi assiste familiari, e l’esistenza di un budget destinato al welfare familiare. Per rendere effettiva la politica di conciliazione, inoltre, la direzione aziendale deve individuare un responsabile e un gruppo di lavoro interno, incaricati di seguire l’introduzione e l'applicazione continuativa delle misure previste.

Per approfondire: Lavoro, le aziende cercano personale ma l’età resta un ostacolo. I dati