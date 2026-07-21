Stando ai dati 2025, l'8,1% degli annunci esaminati in India richiedono competenze AI, circa due punti sopra la Cina, al secondo posto con il 6,4%. Seguono gli Stati Uniti al 2,8%, e il Regno Unito al 2,2%. Per il resto l'Italia segue le tendenze registrate a livello globale con un balzo di offerte AI nei settori tecnologia, media e telecomunicazioni, servizi professionali, manifatturiero e servizi finanziari. Analisti di sistema, matematici, statistici e sviluppatori di software guidano la classifica delle figure più richieste, a conferma che anche le aziende italiane sono disposte ad assumere personale in grado di usare l'intelligenza artificiale per migliorare processi, prodotti e servizi interni.

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