Tra le figure più gettonate ci sono gli analisti di sistemi, in grado di condurre attività di ricerca, analizzare e valutare rischi, e i matematici che forniscono consulenza a settori quali l'ingegneria, l'economia e le scienze sociali. Le offerte "AI friendly" si indirizzano poi verso sviluppatori di software in grado di compiere attività di ricerca, analisi e valutazione dei requisiti relativi ad applicazioni e sistemi operativi esistenti o di nuova concezione. Nell'elenco rientrano inoltre gli sviluppatori web e multimedia che integrano competenze progettuali e conoscenze tecniche per svolgere ricerca, analisi e modifica di siti web.