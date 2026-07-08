L’Italia nel “Giorno della marmotta”: come rompere la permacrisi

Un sistema bloccato in un ciclo eterno che frena la mobilità sociale e la qualità dei servizi essenziali. È la fotografia scattata nel saggio “Una nuova idea di Paese”, che propone interventi su lavoro, fisco e welfare: dal salario minimo alla settimana da 30 ore. Un piano per salvare un ceto medio “troppo ricco per i sussidi pubblici, ma troppo povero per vivere in tranquillità”, come osserva l’autore Giovanni Marconi