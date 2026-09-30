Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Concessioni balneari, gare entro 30 giugno 2027. Dalla durata al canone, il bando-tipo

Economia
©IPA/Fotogramma

Introduzione

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato una bozza del bando-tipo nazionale, che è ancora passibile di aggiustamenti, per le nuove concessioni balneari. Il testo, che è previsto dal decreto legge dell'11 marzo scorso, ha lo scopo di "promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali" e rappresenta il modello per le stazioni appaltanti. La scadenza delle attuali concessioni è fissata al 30 settembre 2027.

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Quello che devi sapere

Le tempistiche dei bandi

Il bando-tipo elaborato dal Mit prevede che le gare debbano essere avviate con la pubblicazione di un bando, almeno sei mesi prima della scadenza dei titoli concessori e in ogni caso entro il 30 giugno 2027. Inoltre è previsto che venga garantita la continuità dei servizi durante le gare, mentre i titoli in essere continueranno ad avere efficacia fino al subentro effettivo del nuovo concessionario.

 

Leggi anche: L'Istat: a settembre l'inflazione cresce fino al 4,2%. È ai massimi da 3 anni

1/8

Quanto durano le nuove concessioni

Uno dei punti cruciali del bando-tipo redatto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è quello della durata delle nuove concessioni balneari. Il documento prevede che i nuovi affidamenti abbiano una durata minima di cinque anni e una massima di 20 anni.

2/8
pubblicità

Come può essere strutturato il bando

E ancora, come riportato dal Sole24Ore, il bando-tipo sottolinea come l’ente concedente - solitamente il Comune - non sia vincolato in nessun modo all’estensione delle concessioni attualmente esistenti, e può inoltre riunire più concessioni in uno stesso lotto. Questo è fattibile, comunque, a patto che il nuovo affidatario della concessione sia tenuto a corrispondere un indennizzo a tutti i concessionari uscenti dalle aree demaniali che sono stati così riunite. Inoltre è previsto dal bando-tipo che sia imposto un limite di partecipazione alle gare: gli operatori infatti potranno partecipare solamente a un numero massimo di bandi.

3/8

Chi può partecipare alle gare

Secondo quanto riportato da La Repubblica, poi, il bando-tipo prevede alcuni requisiti che gli aspiranti concessionari saranno chiamati a soddisfare:

  • In primo luogo avere una solidità economica attestata da una banca
  • E poi, qualora siano proposti investimenti rilevanti, avere anche garanzie rilasciate da un istituto o un intermediario. 
  • Ancora, è necessario che il partecipante dimostri di aver esercitato per alcuni anni - il valore preciso è variabile - un’attività simile a quella prevista dal bando.

4/8
pubblicità

Il criterio per vincere la gara

Per quanto riguarda poi il criterio di aggiudicazione della concessione, questo è "unicamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, anche in considerazione di eventuali criteri premiali previsti ad hoc da ciascun bando, ad esempio in favore delle Pmi o delle imprese che applicano clausole sociali volte a garantire la stabilità occupazionale".

5/8

L’indennizzo al precedente gestore

Tra gli aspetti caldi affrontati dal bando-tipo c’è quello relativo alle modalità di avvicendamento tra concessionari demaniali: questo deve essere gestito con l’obiettivo di assicurare la continuità funzionale delle attività e favorire il riutilizzo delle attrezzature e delle opere amovibili già esistenti. Il concessionario subentrante deve essere tenuto a pagare un indennizzo a quello uscente: questo sarà pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, nonché a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni. A calcolare l’indennizzo saranno uno o più professionisti nominati dagli enti concedenti.

6/8
pubblicità

Come viene definito il canone

Il bando-tipo prende in analisi anche le modalità con quali dovrà essere definito il canone dovuto dal concessionario allo Stato. La gara dovrà indicare almeno una quantificazione di massima, e dovrà tenere conto sia della superficie della concessione sia del valore turistico dell’area. In ogni caso il canone sarà da intendersi come provvisorio, poiché soggetto a cambiamenti previsti dalle normative tra cui gli adeguamenti dell’Istat. In ogni caso la prima quota dovrà essere versata allo Stato prima della sottoscrizione della concessione.

7/8

Le spiagge libere attrezzate

Infine sono disciplinate anche le spiagge libere attrezzate: aree dotate di strutture di dimensioni ridotte, facilmente amovibili e conformi alle disposizioni urbanistiche e demaniali. Tali aree devono essere destinate alla somministrazione di alimenti e bevande o alla vendita di articoli da spiaggia e beni di consumo, nonché all'erogazione di servizi di assistenza, pulizia, salvamento e servizi igienici. Il concessionario è tenuto a garantire tali servizi anche sulla porzione di arenile oggetto di convenzione.

 

Leggi anche: Gas, verso un inverno dai prezzi “molto alti”. A quanto ammontano le riserve disponibili?

8/8
pubblicità

Leggi anche

Economia

Carburanti, da accise a sconti Eni, Ip e Q8: cosa cambia per chi guida

Economia

Bollette luce e gas, conviene l’offerta a prezzo fisso o variabile?

Economia

Bollette, +37,3% prezzi luce per vulnerabili. Sfida di offerte fra big

Economia

Prezzo delle sigarette, possibili aumenti nel 2027

Economia

El Niño, raccolti a rischio e prezzi alimentari verso nuovi aumenti