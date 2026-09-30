E ancora, come riportato dal Sole24Ore, il bando-tipo sottolinea come l’ente concedente - solitamente il Comune - non sia vincolato in nessun modo all’estensione delle concessioni attualmente esistenti, e può inoltre riunire più concessioni in uno stesso lotto. Questo è fattibile, comunque, a patto che il nuovo affidatario della concessione sia tenuto a corrispondere un indennizzo a tutti i concessionari uscenti dalle aree demaniali che sono stati così riunite. Inoltre è previsto dal bando-tipo che sia imposto un limite di partecipazione alle gare: gli operatori infatti potranno partecipare solamente a un numero massimo di bandi.