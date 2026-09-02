Lavoro, le aziende cercano personale ma l’età resta un ostacolo

Mettere insieme l'esperienza dei senior e l'energia dei profili più giovani può favorire il trasferimento delle conoscenze e garantire maggiore continuità alle imprese. E proprio la percezione dei lavoratori più esperti sembra essere già in parte cambiata: stabilità, lealtà e capacità di guidare gli altri vengono sempre più riconosciute come risorse. Il passaggio successivo, conclude Ehrenberger, consiste nell'accelerare questo processo e aiutare il management a considerare la diversità generazionale non come un problema organizzativo, ma come un'opportunità per innovare, crescere e affrontare la carenza di talenti. Perché, in un mercato del lavoro destinato a cambiare ancora, il talento non è legato a una scadenza anagrafica.

Per approfondire: Stipendi più alti d'Italia, quali sono le regioni dove si guadagna di più