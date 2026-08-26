Stipendi più alti d'Italia, ecco le regioni dove si guadagna di più

Per quanto concerne invece le Regioni dove gli stipendi sono più alti, sono cinque quelle che occupano le posizioni di vertice della classifica: la Lombardia, spinta dal ruolo delle attività delle multinazionali e delle aziende dei servizi a Milano; il Lazio, grazie anche al peso preponderante di Roma con le sue sedi direzionali e amministrazioni centrali; l’Emilia-Romagna, con il suo forte settore industriale e manifatturiero; il Piemonte che è trainato dai comparti industriali e tecnologici; e il Trentino-Alto Adige trainato da Bolzano.

Vedi anche: Stipendi insegnanti, Italia fanalino di coda: il confronto con gli altri Paesi europei