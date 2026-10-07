Nuovo Btp Valore, come funzioneranno le cedole crescenti in tre step

I Btp Valore sono un prodotto che negli anni ha dimostrato di essere particolarmente apprezzato dai risparmiatori: nelle sette emissioni che si sono succedute dal giugno 2023 al marzo scorso (contando anche il Btp Più del febbraio 2025), il Tesoro ha raccolto complessivamente oltre 112 miliardi. L'ultima emissione, con una durata di 6 anni e premio extra finale, ha raccolto 16,22 miliardi. Ma l'emissione con il bottino più alto è stata la terza, quella di fine febbraio 2024, con una raccolta record di 18,32 miliardi.