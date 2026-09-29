Btp, asta 5 e 10 anni: rendimenti al massimo dal 2023

I Btp sono stati assegnati rispettivamente al 4,08% e al 4,58%. Completano il collocamento 1,5 miliardi di CCTeu, con rendimento lordo del 3,38%, in un contesto di aumento dei rendimenti obbligazionari sui mercati

I rendimenti registrati nell'asta dei titoli di Stato di oggi hanno raggiunto i livelli più alti degli ultimi tre anni per i Btp a 5 e 10 anni. Il primo titolo è stato assegnato al 4,08%, in aumento di 63 punti base, mentre il secondo al 4,58% con un rialzo di 49 punti base. Valori che non si registravano dall'ottobre del 2023 e che si inseriscono nel più ampio contesto di un aumento dei rendimenti obbligazionari osservato nelle ultime settimane sui mercati.