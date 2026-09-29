Scattati i tagli di Eni e Ip, anche Q8 annuncia l’adesione. Il price cap avrà durata di 30 giorni a partire dal primo ottobre ed è volto a generare benefici tangibili per gli automobilisti. “Il tetto massimo dei prezzi si applicherà con un approccio modulare”. Meloni ringrazia Kuwait. Ieri file di auto ai distributori, oggi prezzi in ribasso ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Dopo le mosse di Eni ed Enilive e Socar-Ip, anche Q8 annuncia un price cap sul prezzo dei carburanti. La società in una nota spiega: "Q8 Italia, accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori. Il price cap avrà durata di 30 giorni a partire dal primo ottobre ed è volto a generare benefici tangibili per gli automobilisti. Il tetto massimo dei prezzi si applicherà con un approccio modulare, coerente con le diverse realtà che compongono il sistema di distribuzione dell'Azienda. La Q8 Italia supporterà opportunamente i gestori ed i partner per garantire la sostenibilità economica dell'intera filiera”. Si tratta di "una decisione coerente con il comportamento responsabile concretamente adottato dall'azienda anche negli ultimi mesi, orientato alla tutela dei consumatori e al mantenimento della propria competitività" spiega ancora Q8 Italia. "In un momento particolarmente delicato per il sistema energetico, caratterizzato da un'imprevedibile volatilità del mercato internazionale, e per i consumatori, Q8 Italia rinnova, quindi, il proprio impegno a fare la propria parte, coniugando attenzione ai prezzi, investimenti industriali, innovazione e responsabilità sociale".

Meloni ringrazia Kuwait e Q8 "Ringrazio il Kuwait e il gruppo che controlla gli impianti Q8 in Italia per aver accolto l'appello del Governo italiano rivolto alle società energetiche al fine di calmierare il prezzo dei carburanti. Dopo la scelta di Eni e Socar, oggi da Q8 arriva un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane", afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una dichiarazione. Mimit: prezzi carburanti in ribasso I prezzi medi dei carburanti sono in ribasso questa mattina dopo le decisioni dei giorni scorsi di Eni e Ip di mettere un limite al prezzo. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,126 euro al litro per la benzina (2,152 il prezzo di ieri) e 2,335 euro al litro per il gasolio (2,369 ieri). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,180 euro al litro per la benzina (2,214 ieri) e 2,383 euro al litro per il gasolio (era 2,420 ieri). Vedi anche Tagli Eni e Ip, l'allarme delle altre imprese: serve cap all'ingrosso