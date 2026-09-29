Bonus fiscale dipendenti pubblici 2026, come funziona e a chi spetta

Dai trattamenti accessori una tantum alle indennità fisse e continuative: come stabilito dall'articolo 1 comma 237 della Legge 199/2025, viene applicata per un anno la tassazione agevolata del 15% al posto dell'Irpef ordinaria e delle addizionali regionali e comunali. La misura resta però facoltativa per il lavoratore che può rinunciare tramite dichiarazione scritta e palesare di volere restare nel regime precedente, posto che la tassazione ordinaria risulti più vantaggiosa.

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