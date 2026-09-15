Manovra, il governo punta su ceto medio e giovani: le possibili misure

Manovra 2027, il governo punta su ceto medio e giovani: le possibili misure allo studioEconomia
Introduzione
Con i partiti ai blocchi di partenza in vista della prossima Legge di Bilancio, “l’ultima della legislatura” come ha ricordato il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, iniziano a delinearsi i temi prioritari per la coalizione di governo. Dalle misure rivolte alle categorie imprenditoriali a quelle per l’efficientamento energetico nell'edilizia fino ai nuovi provvedimenti contro il caro carburante: nelle prossime settimane la maggioranza sarà chiamata a trovare una sintesi in un contesto mobile sia dal punto di vista interno con l’aria da pre-campagna elettorale in vista delle politiche 2027, sia internazionale con l'avvenuto rialzo dei tassi di interesse e con i prezzi di gas e petrolio alle stelle per effetto della guerra in Iran.
Quello che devi sapere
Le mosse della Bce
Sul fronte dei vincoli di bilancio, Palazzo Chigi guarda soprattutto a Francoforte dopo la decisione della Banca Centrale Europea (Bce) di aumentare i tassi di interesse di 25 punti base, preludio di altri rialzi attesi nei prossimi mesi nell’alveo di una strategia di raffreddamento contro l'inflazione. Oltre che su prestiti e mutui, l’aumento del costo del denaro ha ripercussioni immediate anche sugli oneri per lo Stato le cui emissioni hanno un tasso medio ormai prossimo al 3%. A fronte di un debito pubblico superiore ai 3.200 di euro, l’Italia deve rifinanziare nell’anno in corso 385 miliardi e con i tassi in aumento si restringono i margini per liberare risorse extra da destinare alle misure in manovra.
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Giorgetti: “Spese per energia da famiglie e imprese”
Del resto, lo stesso Giorgetti ha rivendicato la disciplina di bilancio mantenuta dall’esecutivo e riconosciuta dalle agenzie internazionali di rating. Sulla necessità di “tenere sotto controllo il debito pubblico” nel nuovo scenario finanziario di rialzo dei tassi, nei giorni scorsi il titolare del Mef ha ricordato quanto “sia importante avere la fiducia di mercati e risparmiatori per collocarlo".
In un videomessaggio inviato a un convegno sul nucleare a Milano, Giorgetti ha assicurato che le spese per la sicurezza energetica "si collocheranno nel percorso di risanamento dei conti senza alterarlo" e saranno un "pilastro della sicurezza nazionale". "Il governo ha presentato la richiesta di attivazione della clausola di flessibilità alla Commissione europea. Si tratta di un varco nella governance economica europea che l'Italia ha aperto. Si tratterà di investimenti, ma comunque di spesa aggiuntiva e per questo guarderemo con attenzione a ogni euro speso", ha sottolineato.
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Giovani, flat tax al 5% su aumenti salariali
Indicando una prima bussola sulle priorità nella prossima manovra, il titolare del dicastero di via XX Settembre ha poi specificato che gli interventi allo studio del governo "spazieranno in vari ambiti: famiglia, imprese, settore pubblico, mobilità, produzione, accumuli e trasmissione”. “Dovranno mirare a garantire la nostra sovranità non soltanto energetica ma anche tecnologica e ridurre la dipendenza estera", ha affermato il ministro. Per quanto riguarda le misure di sostegno indirizzate ai più giovani, il capo del Mef ventila per esempio l’ipotesi di introdurre una flat tax al 5% sugli aumenti salariali. Per Giorgetti un’attenzione particolare dovrà essere posta “sull’inventario delle misure adottate e di come incidono perché c’è il rischio di duplicare misure su alcune classi di reddito e di escluderne altre”.
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Carburanti, ipotesi bonus una tantum entro soglia Isee
Con l'incognita risorse l’attenzione resta alta, dunque, sulle varie fasce di reddito. Un capitolo dove il governo potrebbe intervenire in modo differente rispetto agli ultimi mesi è quello del caro carburanti con benzina e gasolio che viaggiano sopra 2,1 e 2,2 euro al litro. La data da cerchiare in rosso sul calendario è giovedì 17 settembre quando scadrà l’ultimo sconto sulle accise e l’esecutivo sarà chiamato a varare un’altra proroga o misure mirate verso le categorie più colpite. Tra le ipotesi che circolano da settimane spicca l’idea di un bonus una tantum di 100 euro destinato ai nuclei sotto una certa soglia Isee.
Altolà di Salvini sui nuovi bonus
Di fronte alla prospettiva di nuovi contributi plasmati sulla base dell’Isee il leader della Lega, Matteo Salvini, mette in guardia sulla necessità di fissare “un tetto ai collezionisti di bonus per ampliare la platea”. Il segretario del Carroccio spinge su misure a tutela del ceto medio che rischia di “avvicinarsi sempre più allo scalino più basso della catena”. “Ci sono decine di bonus pubblici, noi ne abbiamo contati circa 50, elargiti da Comuni, Province, Regioni, Inps e altri enti statali che finiscono sempre nelle solite tasche. L'intero ceto medio, le famiglie e i pensionati sono esclusi dalla stragrande maggioranza dei contributi pubblici", afferma.
Fisco, misure per autonomi e ceto medio
Sul fronte del fisco il governo sembra orientato a confermare l’aumento da 85mila a 100mila euro la soglia della flat tax per le partite Iva. Accanto a questa misura, come sostegno al ceto medio avanza l’ipotesi di alleggerire il secondo scaglione Irpef tramite l’estensione dell’aliquota al 33% fino a 60mila euro di reddito.
Efficientamento energetico, ipotesi ecobonus al 65%
Sul tavolo della Manovra potrebbe entrare poi un provvedimento dedicato agli interventi di efficientamento energetico in edilizia con un potenziamento delle detrazioni dal 50 al 65%. A rendere possibile l’intervento è lo spazio fiscale frutto della flessibilità di bilancio da 14 miliardi concessa dall’Unione Europea a tale scopo. Dai contributi per la sostituzione di infissi, pompe di calore e condizionatori all’installazione di sistemi ibridi solare-termico, schermature e cappotti: l’elenco dei possibili interventi incentivabili è ampio e in caso di conferma il governo sarà chiamato a definire limiti e modalità di accesso. “L'efficientamento energetico è una scelta concreta: significa far risparmiare le famiglie sulle bollette e, allo stesso tempo, sostenere imprese e lavoro e creare economia", ha dichiarato la viceministra dell'Ambiente, Vannia Gava.
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