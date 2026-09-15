Manovra, il governo punta su ceto medio e giovani: le possibili misure

Sul tavolo della Manovra potrebbe entrare poi un provvedimento dedicato agli interventi di efficientamento energetico in edilizia con un potenziamento delle detrazioni dal 50 al 65%. A rendere possibile l’intervento è lo spazio fiscale frutto della flessibilità di bilancio da 14 miliardi concessa dall’Unione Europea a tale scopo. Dai contributi per la sostituzione di infissi, pompe di calore e condizionatori all’installazione di sistemi ibridi solare-termico, schermature e cappotti: l’elenco dei possibili interventi incentivabili è ampio e in caso di conferma il governo sarà chiamato a definire limiti e modalità di accesso. “L'efficientamento energetico è una scelta concreta: significa far risparmiare le famiglie sulle bollette e, allo stesso tempo, sostenere imprese e lavoro e creare economia", ha dichiarato la viceministra dell'Ambiente, Vannia Gava.

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