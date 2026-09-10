Introduzione

La Banca centrale europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto e per chi ha un mutuo a tasso variabile l'effetto è immediato: la rata torna a salire. Secondo le simulazioni elaborate da Facile.it, l'aumento su un finanziamento tipo vale circa 17 euro al mese, ma il rincaro accumulato dall'inizio dell'anno è ben più consistente e le previsioni indicano ulteriori strette nei mesi a venire. Ecco cosa cambia concretamente per le famiglie, quanto può pesare sugli interessi e cosa conviene valutare tra tasso fisso e variabile.